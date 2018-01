FCGB : Bordeaux a déjà réussi 33 % de son mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Interrogé sur la deuxième partie de saison de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur les différents besoins des Girondins lors du mercato hivernal.

Après une fin d'année 2017 catastrophique, sachant que le FCGB n'a remporté qu'un seul de ses treize derniers matchs face à l'ASSE en novembre (3-0), Jocelyn Gourvennec veut renforcer son effectif pendant ce mercato. Dans l'objectif de remonter dans le classement de la Ligue 1, Bordeaux étant quinzième à la trêve, l'entraîneur du club au scapulaire souhaite recruter un joueur par ligne. Si le milieu de terrain tant espéré a déjà débarqué au Haillan, puisque Souahilo Meïté est arrivé en prêt en provenance de l'AS Monaco mardi dernier, la direction marine et blanche attend encore plusieurs renforts. Ce que Gourvennec ne cache pas.

« Sur la deuxième partie de saison, on doit garder le cap, et pour ça le mercato d’hiver sera important, afin de bousculer un peu les choses. Meïté ? On avait dit, à la trêve, qu’on voulait un joueur par ligne. On a déjà réussi à faire un milieu très rapidement, et j'en suis heureux. J'espère qu'il va nous apporter de la concurrence et un plus sur le terrain, par rapport à ses qualités athlétiques et sa créativité. Après, on veut encore quelqu'un derrière et devant, pour aider ce groupe qui travaille bien aux entraînements, à basculer en matchs. Ntep et Rémy en attaque ? Non, ce n’est pas envisagé à ce jour, ni pour l’un ni pour l’autre. Malcom ? Je souhaite qu’il reste, et le club aussi. Après, le marché reste le marché. Si une offre énorme et déraisonnable arrive, je suppose que l’actionnaire y réfléchira… Mais on veut garder Malcom, bien sûr, car c’est un vrai joueur de foot, de ceux qu’on souhaite avoir et sur lequel on veut s’appuyer », a balancé, sur les ondes de RMC, le coach bordelais, qui espère donc que son équipe sortira renforcée de ce mois de janvier. Gourvennec n'a de toute façon pas le choix puisqu'il n'a plus le droit à l'erreur en 2018 s'il veut rester sur le banc de Bordeaux...