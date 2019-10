FCGB : Bordeaux aurait préféré affronter l’ASSE de Printant

Dans : Bordeaux, ASSE, Ligue 1.

Quatrième de Ligue 1 avant la 10e journée de Ligue 1, Bordeaux aborde la venue de l’AS Saint-Etienne avec une certaine sérénité.

Après des mois de travail, les Girondins commencent à assimiler les consignes de l’entraîneur Paulo Sousa, adepte du double schéma tactique en fonction des phases de jeu. La preuve juste avant la trêve internationale, lorsque les Marine et Blanc ont largement dominé le derby de la Garonne à Toulouse (1-3). Mais ce dimanche, la tâche s’annonce plus difficile pour le coach portugais, gêné par le changement d’entraîneur et la nomination de Claude Puel chez les Verts.

« C'est une équipe qui a terminé quatrième la saison dernière, avec un très bon effectif, et qui vient de changer d'entraîneur. Mon collègue est très expérimenté, surtout dans ce championnat qu'il connaît très bien. Il change beaucoup de système de jeu. Pour moi, ça apporte une autre difficulté au niveau stratégique, a reconnu Paulo Sousa. On doit être plus concentré sur notre modèle de jeu. Mes joueurs commencent à avoir la bonne mentalité pour faire améliorer tout ce qu'on essaye de faire sur le terrain. » Le derby face à l’Olympique Lyonnais étant un match à part, Bordeaux ne peut pas vraiment s’appuyer sur la seule rencontre de Puel aux commandes de l’ASSE.