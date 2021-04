FCGB : Après l’OM, les Saoudiens étudient le rachat de Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Longtemps annoncés proches d’un accord avec Frank McCourt pour racheter l’Olympique de Marseille, les Saoudiens font maintenant l’objet de rumeurs concernant les Girondins de Bordeaux, en quête d’un repreneur suite au désengagement de leur actionnaire King Street.

Quel repreneur pour les Girondins ? Depuis l’annonce du retrait de King Street, Bordeaux recherche activement un nouvel actionnaire pour éviter la relégation administrative. Il faudra cette fois bien choisir le projet, sachant que le futur actionnaire devra payer la dette estimée à plus de 80 millions d’euros. Pas de quoi dissuader certains investisseurs apparemment intéressés, à l’image de Bruno Fievet et de Pascal Rigo qui pourraient finir par s’associer. Rien de vraiment concret pour le moment. C’est pourquoi, d’après le spécialiste Romain Molina, des intermédiaires ont sollicité les Saoudiens pour une éventuelle reprise des Marine et Blanc.

Bordeaux proposé en Arabie Saoudite

« Je sais qu'il y a des intermédiaires en Arabie Saoudite qui ont déjà proposé le projet, a révélé l’écrivain pendant le talk de Webgirondins. En ce moment c'est la mode. Tu vas dans le Golfe, à chaque fois c'est un peu le mirage de L'Orient, car ils ont plein d'argent et ça fait parler. Par contre, il y a pas mal d'intermédiaires dont un que je connais personnellement qui a présenté le projet à ses gars à lui en Arabie Saoudite. C'est normal, car pour un apporteur d'affaires un club de foot c'est potentiellement une belle commission, et en plus tu peux acheter au rabais. Est-ce que les Saoudiens sont à Bordeaux ? Je ne sais pas. Est-ce que le projet a été présenté à des Saoudiens ? Oui, je peux vous le dire, car je connais personnellement un des mecs qui a présenté le projet. » Reste à savoir si les Saoudiens seront intéressés, eux que l’on annonçaient proche de l’Olympique de Marseille.