FCGB : 100 ME pour les Girondins, cet investisseur est motivé

Dans : Bordeaux.

Le grand bazar continue à Bordeaux, où le divorce semble consommé entre l’actionnaire majoritaire King Street et son partenaire GACP.

Ces derniers jours, il était même question que le premier rachète les parts du second, à savoir 14 % du club. Assurément, les choses vont bouger dans les prochaines semaines à Bordeaux, où l’objectif de King Street, à court terme, est de revendre les Girondins de Bordeaux. Une perspective qui ferait les affaires d’un certain Bruno Fievet, d’ores et déjà candidat au rachat du club au scapulaire, selon les informations communiquées ce mardi par nos confères du journal Ouest-France.

Le média, généralement bien informé sur l’actualité des Girondins de Bordeaux, affirme que l’homme d’affaires franco-suisse de 50 ans, ambassadeur du club en Suisse, est prêt à injecter la somme de 100 ME dans le club (rachat et investissements compris). Reste à voir quelle sera la position de King Street, qui avait racheté les Girondins à M6 pour la coquette somme de 80 ME il y a un an et demi. Les supporters bordelais, ravis par la forme actuelle de l’équipe de Paulo Sousa sur le terrain, ne sont pas au bout de leurs peines en ce qui concerne les coulisses de leur club…