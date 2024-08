Bordeaux va mourir, il savait tout depuis deux ans

Dans : Bordeaux.

Relégué administrativement en National 2 par la FFF, les Girondins de Bordeaux sont en grand danger et ces derniers jours, les critiques pleuvent à juste titre sur la gestion chaotique de Gérard Lopez.

Après avoir mis Mouscron, Boavista et Lille dans une situation financière périlleuse, Gérard Lopez a récidivé et ce sont cette fois les supporters des Girondins de Bordeaux qui en paient le prix fort. D’abord relégué en National, le club au scapulaire a été redescendu en National 2 par la Fédération française de Football. Un énorme coup dur qui menace sérieusement l’existence du club aquitain, l’un des plus historiques et emblématiques du football français. Malheureusement, cette descente aux enfers sous la houlette de Gérard Lopez n’étonne pas Olivier Létang. Successeur de l’homme d’affaires luxembourgeois à Lille, l’ancien dirigeant du PSG a vu dans quelle situation financière il a placé le LOSC.

Et si les Dogues ont survécu de justesse, ce ne sera visiblement pas le cas des Girondins de Bordeaux, ce que regrette profondément Olivier Létang, lequel a profité d’une conférence de presse pour dire tout le match qu’il pensait de son homologue bordelais. « J'adore le sport et quand des institutions sont touchées, je suis très sensible à ça. Je pense aux supporteurs de Bordeaux, mais aussi à ceux de Mouscron ou de Boavista. On l'a dit lors de l'audition au Sénat, le LOSC va fêter ses 80 ans cette année et il aurait dû mourir à 77 ans. En arrivant, quand j'ai évoqué du bout des lèvres la situation, tout le monde s'est dit que j’exagérais. Quand on voit que Mouscron a été liquidé et que Bordeaux est en passe de l'être compte tenu du niveau de dettes » regrette Olivier Létang avant de poursuivre.

Olivier Létang dézingue Gérard Lopez

« Ce sont des actifs d'un territoire, ils font partie du patrimoine et je trouve ça absolument terrible. Je me demande toujours comment on a pu donner un club comme les Girondins à cette personne ? C'est lunaire, il suffisait d'un coup de téléphone. Il y a deux ans, un élu de la région m'a appelé. Je lui ai dit qu'il y avait une vague et qu'il ne fallait pas y aller. L'issue était certaine. Il se passe exactement ce que j'avais prédit. Comme je l'ai dit au Sénat, je suis contribuable français, pas lui. Des fonds publics ont été engagés. Je trouve ça dégueulasse, terrible et irresponsable » a lancé Olivier Létang, très peiné pour les supporters et les employés des Girondins de Bordeaux, et dont le coup de gueule est compréhensible. Un cri du coeur qui sera sans doute massivement partagé par les supporters du club aquitain, même si cela ne changera pas grand chose à la situation désastreuse des Girondins.