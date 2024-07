Bordeaux va jouer deux matchs décisifs

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Les Girondins de Bordeaux vont vivre une semaine prochaine décisive avec des rendez-vous cruciaux mardi et jeudi pour savoir si leur club continuera à exister, et où il repartira.

Les supporters, joueurs et salariés des Girondins ne sont pas encore fixés sur leur sort malgré la situation dramatique que vit leur club, qui ne pourra pas continuer à évoluer en professionnel la saison prochaine en raison d’un déficit impossible à combler. Le club bordelais sera reçu le jeudi 1er août prochain par la DNCG pour tenter de faire valider son budget afin d’évoluer en National. C’est l’objectif avoué par Gérard Lopez pour repartir de moins bas que le National 2 ou 3. Le gendarme financier devra être convaincu que le budget colle avec les dépenses du club, qui présentera un effectif sans joueurs professionnels, sans équipe féminine, sans un centre de formation professionnel et avec une masse salariale drastiquement réduite, y compris en ce qui concerne les salariés du club qui vont être victimes d’un plan social malheureusement inévitable. Si la DNCG n’était pas convaincue, Bordeaux pourrait alors repartir de plus bas, en National 2 (4e division) ou National 3.

COMMUNIQUÉ DU CLUB 🔵⚪️



Suite à la confirmation de la décision de la DNCG de reléguer le FC Girondins de Bordeaux en National 1, le Club a, ce mardi, déposé le bilan auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux, afin d’entamer la restructuration nécessaire.



En conséquence, le… pic.twitter.com/arDAXoIVFe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 25, 2024

A noter que, avant ce rendez-vous du 1er août, Bordeaux a rendez-vous devant le tribunal de commerce le mardi 30 juillet pour faire valoir sa procédure de redressement judiciaire afin de se déclarer en cessation de paiement tout en maintenant son activité principale. Une semaine prochaine décisive donc pour les Girondins, qui vont lourdement chuter sur l’échiquier du football français, mais ne savent pas encore s’ils toucheront totalement le fond en vue de la saison prochaine.

En attendant, tous les matchs de préparation prévus, contre Clermont, Niort et Angers, ont été annulés.