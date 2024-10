Bordeaux, une nouvelle annonce fracassante

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Les Girondins de Bordeaux ont remporté leur premier match à domicile de la saison ce samedi. L’entraîneur du club au scapulaire Bruno Irles a confirmé qu’une nouvelle recrue offensive était sur le point d’arriver.

C’est un moment qu’attendaient tous les supporters de Bordeaux. Dans leur nouveau championnat de National 2, le FCGB est venu à bout d’Avranches (1-0), relégué de N1 l’an dernier, au MATMUT Atlantique grâce à un nouveau but d’Andy Carroll, désormais auteur de cinq buts en trois rencontres sous la tunique bordelaise. Malgré cela, Bordeaux n’en a pas forcément terminé avec le mercato. L’entraîneur du club, Bruno Irles, a confirmé que dans un contexte délicat qui voit plusieurs salariés quitter l’institution dans les jours à venir, un nouvelle recrue en attaque est sur le point de venir renforcer un effectif qui s’est construit au fur et à mesure pendant l’été. Malgré les soucis financiers du club, les Girondins veulent se donner les moyens de leurs ambitions pour remonter le plus vite possible en division supérieure, en l’occurrence en National 1.

Irles confirme l’arrivée d’un attaquant à Bordeaux

Girondins. Bruno Irlès attend un attaquant, "On est à 40% de ce qu'on est capable de faire" #Girondins 👇 https://t.co/JXHR9rSfBD — WebGirondins (@webgirondins) October 19, 2024

Présent en zone mixte après le succès contre l’US Avranches, Irles n’a évité aucun sujet et a confirmé que le groupe allait bientôt enregistrer l’arrivée d’un nouveau joueur, sachant que d’autres n’ont pour le moment pas pu disputer leur première rencontre officielle : «Il y a deux joueurs qui ne sont pas qualifiés (Diaw et Trazié) qui peuvent nous aider. Un attaquant est sur le point d'arriver. Je l'espère assez rapidement», a affirmé l’ancien entraîneur de l’ESTAC selon des propos recueillis par le média Web Girondins. Si le nom n’a pas filtré, Bordeaux confirme ses ambitions en attirant un nombre important de joueurs. Désormais sur une bonne dynamique entretenue par des victoires en Coupe de France, Bordeaux a peut-être trouvé son rythme de croisière pour la saison. Les autres formations du groupe de N2 sont prévenues, les Girondins de Bordeaux ne sont pas là pour rigoler.