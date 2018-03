Bordeaux : Une énorme demande pour Malcom, et ça va marcher

Dans : Bordeaux, Mercato, Foot Europeen.

Atout offensif numéro 1 des Girondins, Malcom ne restera pas en Aquitaine une fois l’été passé.

L’ailier brésilien a déjà eu beaucoup de mal à contenir ses envies de départ lors des deux dernières fenêtres du marché des transferts, et il n’envisage pas une seconde de continuer l’aventure avec la formation bordelaise. Son agent fait d’ailleurs la cour à plusieurs clubs, mais selon RMC, deux formations se distinguent par leur intérêt plus que prononcé. Il s’agit du Bayern Munich, qui a avoué son envie de le recruter dernièrement, et de Tottenham, dont l’entraineur Mauricio Pochettino discute avec le joueur à intervalle régulier.

Et tout cela rendrait les dirigeants du club au scapulaire très optimiste en ce qui concerne sa future vente, puisque Bordeaux compterait désormais récupérer une somme comprise entre 50 et 55 ME. Un joli pactole qui assure, même si la vente ne finit pas à un montant aussi élevé, un record du transfert le plus cher jamais effectué par les Girondins. La meilleure marque est jusqu’à présent détenue par Yoann Gourcuff, vendu pour 22 ME à Lyon en 2011.