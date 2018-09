Bordeaux : Ricardo mal accueill en France, Pierre Ménès se fâche

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Premier changement d’entraineur cette saison en Ligue 1, avec le départ fracassant de Gustavo Poyet, remplacé désormais par Ricardo.

Bordeaux a réussi à négocier son arrivée avec Santos, où il occupait le poste de directeur sportif. Entraineur de plus d’une dizaine de clubs en France, au Brésil ou en Arabie Saoudite, Ricardo n’a pas forcément été accueilli à bras ouverts en Ligue 1. L’UNECATEF a fait savoir qu’elle interdisait au technicien, qui n’a pas les diplômes suffisants, d’entrainer les Girondins, à savoir de donner les consignes depuis le banc de touche, de participer au protocole et aux conférences de presse d’avant et d’après-match. C’est Eric Bédouet, qui dispose du diplôme nécessaire, qui devra remplir ce rôle selon le syndicat des entraineurs mené par Raymond Domenech. Une aberration pour Pierre Ménès, qui déplore ces brouilles administratives pour un coach reconnu depuis 20 ans.

« Donc Ricardo a déjà entraîné le PSG et Bordeaux mais l’Unecatef lui interdit d’entraîner. Y a pas à dire on sait accueillir les entraîneurs étrangers dans notre pays. Tellement nul », a pesté le consultant de Canal+, pour qui cette opposition de l’UNECATEF n’a pas lieu d’être, à l’heure où les entraineurs étrangers passent régulièrement par la Ligue 1 sans être embêtés sur ce sujet.