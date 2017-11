Bordeaux-OM : Un supporter sérieusement blessé par un pétard agricole

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

L'Agence France Presse a confirmé lundi soir l'information révélée par Sud-Ouest, à savoir qu'un supporter des Girondins de Bordeaux a été sérieusement blessé dimanche soir lors du match entre le club au scapulaire et l'Olympique de Marseille. Ce jeune garçon de 17 ans a eu la main abîmé par un pétard agricole, obligeant les secours à intervenir dans la tribune en plein match. Transporté par le SAMU vers l'hôpital le plus proche, ce supporter bordelais a perdu deux phalanges suite à cette explosion. Ce grave incident est intervenu autour de la 70e minute de la rencontre et n'a rien à voir avec les soucis apparus après le match.