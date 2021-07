Bordeaux : Le gros coup, Lopez tente Lucien Favre !

Dans : Bordeaux.

Futur propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez souhaite se séparer de Jean-Louis Gasset et a établi une short-list de quatre entraîneurs potentiels.

Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, quatre techniciens sont en lice pour devenir le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux. En effet, Jean-Louis Gasset ne devrait pas faire de vieux os au sein du club au scapulaire avec l’arrivée de Gérard Lopez, lequel a d’ores et déjà quatre noms en tête pour occuper le banc bordelais. Le quotidien national affirme que Lucien Favre, un temps ciblé par Olivier Létang à Lille, fait partie des pistes de l’homme d’affaires luxembourgeois, même s’il sera difficile de convaincre l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund de reprendre du service en Ligue 1.

Le futur patron des Girondins de Bordeaux songe également à Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC et qui collabore depuis son départ du Nord avec José Mourinho. Ancien entraîneur adjoint du Special One à Tottenham, le Portugais de 32 ans fait partie de l’aventure du « Mou » à l’AS Roma, mais la perspective de devenir n°1 en Ligue 1 pourrait le séduire. Enfin, David Guion (ex-Reims) et Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse et bourreau de l’Equipe de France à l’Euro 2021, sont également ciblés par Gérard Lopez. Pour l’heure, difficile de dessiner la moindre tendance dans la mesure où l’ancien boss de Lille a établi des contacts avec les quatre entraîneurs afin de voir qui est réellement intéressé par le projet bordelais. Les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours et Gérard Lopez pourrait prendre le temps de recruter plusieurs candidats avant d’acter sa décision finale. Pour rappel, l’homme d’affaires luxembourgeois doit officiellement devenir le patron des Girondins de Bordeaux vendredi après l’homologation de son plan de reprise du club par le tribunal de commerce de Bordeaux.