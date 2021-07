L1 : Gérard Lopez patron de Bordeaux c'est pour vendredi !

Dans : Bordeaux.

La prise de pouvoir des Girondins de Bordeaux par Gérard Lopez devrait être officialisée ce vendredi a confirmé le conseiller juridique de l'ancien patron du LOSC.

Cette fois, les supporters des Girondins peuvent respirer, le club au scapulaire va changer de propriétaire dans les prochaines 48 heures. Répondant à l’Agence France Presse, Maître Laurent Cotret, du cabinet parisien August Debouzy, conseiller juridique de Gérard Lopez, a affiché sa confiance : « L'audience d'homologation du protocole de conciliation devant le tribunal de commerce s'est très bien passée. Les juges nous ont semblé très favorables à la solution. On devrait avoir leur jugement d'ici jeudi soir et pouvoir conclure la vente du club vendredi, avec une annonce de la cession dans l'après-midi. » Il est vrai que le temps presse pour le futur propriétaire des Girondins de Bordeaux, King Street n’ayant évidemment pris aucune initiative sérieuse dans ce mercato.

Et une fois qu’il disposera des clés du Haillan et du Matmut Atlantique, Gérard Lopez aura une première question à régler, celle de l’entraîneur. Même si l’ancien patron de Lille a déjà placé Admar Lopes au poste de directeur technique, il devra décider s’il conserve Jean-Louis Gasset, ce qui n’est à priori par son désir. Il faudra aussi rassurer un effectif qui ne sait pas trop à quel sauce il va être mangée, car il est évident que Gérard Lopez va faire le ménage et que plusieurs joueurs vont quitter les Girondins de Bordeaux d'ici le 31 août, date de la fin du marché des transferts. Vendredi, une fois qu'il sera officiellement propriétaire des Girondins, Lopez devrait rapidement faire connaître ses choix, une conférence de presse étant déjà prévue. Une nouvelle ère débute à Bordeaux après le naufrage King Street.