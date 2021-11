De Bordeaux à Milan, Adli compte bien se mouiller la nuque

Dans : Bordeaux.

Par Baptiste Mulatier

Yacine Adli essaye de pas trop penser à l’AC Milan, qu’il rejoindra en fin de saison. Le joueur de Bordeaux a conscience que le contexte sera tout autre chez le géant de Série A.

Il a fallu attendre les dernières heures du mercato, le 31 août, pour que Yacine Adli connaisse son nouveau club. Le joueur formé au PSG a patienté tout l’été, avant de finalement signer à l’AC Milan contre la somme de 10 ME. Les Girondins ont réussi à négocier le prêt d’une saison dans la foulée du milieu de terrain. Yacine Adli continue donc de prendre du galon avant de rejoindre la Lombardie dans quelques mois. Il doit aider Bordeaux, pour le moment 18e de Ligue 1, à se maintenir et remonter au classement avant de filer dans un club où le niveau sera tout autre. Au micro de Prime Video, Yacine Adli a essayé d’imaginer ses premiers pas à l’AC Milan. Tout risque d’être différent, et pourtant, il a joué au PSG.

« Milan c’est une autre dimension, là-bas les joueurs c’est autre chose »

« L’AC Milan, j’essaie d'y penser sans trop y penser. Je ne me projette pas sur la saison prochaine à Milan, j'essaie d'être aussi concentré un maximum sur ma saison avec Bordeaux. Je sais que Milan c'est une autre dimension, c'est un grand club, là-bas les joueurs c’est autre chose. C’est une qualité supérieure. Il faut prendre le temps, j’ai encore 21 ans, et j’ai le temps de me préparer à ça. J'arrive là-bas avec une grande humilité et l'envie d'apprendre, c'est un step pour moi. Ce n'est que du positif. Une fois arrivé là-bas, ce sera compliqué de se faire une place, je le sais. Je montrerai que je ne suis pas là-bas pour visiter Milan », a assuré Yacine Adli, qui reste patient et concentré sur ses objectifs avec Bordeaux, même s’il ne peut pas s’empêcher d’imaginer sa future aventure à Milan.