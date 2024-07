Bordeaux ‍: La mairie menace Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La pression est maximale sur les épaules de Gérard Lopez, qui a une semaine pour trouver 40 millions d’euros afin d’éviter aux Girondins de Bordeaux une terrible relégation administrative en National.

Mardi, les Girondins de Bordeaux ont reçu une très mauvaise nouvelle avec l’arrêt brutal des négociations pour un potentiel rachat du club par Fenway Sports Group. Le propriétaire de Liverpool a longuement étudié le dossier et a finalement renoncé au rachat des Girondins, un coup dur alors que Gérard Lopez doit trouver 40 millions d’euros d’ici au 23 juillet pour éviter une relégation en National. Dans un contexte ultra-tendu et avec un délai extrêmement court, il s’agirait d’un tour de magie de la part de l’homme d’affaires luxembourgeois. L’espoir fait vivre et du côté de Bordeaux, on veut croire que cela est possible. Maire de la ville, Pierre Hurmic a mis un ultime coup de pression à Gérard Lopez au micro de France Bleu Gironde en le plaçant devant ses responsabilités.

« Je suis inquiet. Les délais sont maintenant très courts pour que le propriétaire du club sauve les Girondins de Bordeaux. Nous savons qu’il faut trouver 40 millions d’euros d’ici mardi prochain, et j’en appelle vraiment à la responsabilité de Gérard Lopez pour qu’il trouve très rapidement une solution. Qu’il mette les 40 millions d’euros s’il le peut ou s’il le veut, et qu’il trouve dans ce délai extrêmement court et préoccupant, un partenaire financier solide pour sauver le club des Girondins de Bordeaux, qui ne mérite pas d’être rétrogradé administrativement en National, comme cela s’avère être une des solutions envisageables » a lancé le maire de la ville de Bordeaux, très inquiet comme tous les supporters du club aquitain. Tout repose désormais sur les épaules de Gérard Lopez, et c’est sans doute ce qui est le plus effrayant pour les amoureux du club au scapulaire. Quoi qu’il en soit, tout reste possible jusqu’à mardi. Au-delà de cette date, si aucun miracle ne se produit, alors les Girondins de Bordeaux seront relégués en National par la DNCG.