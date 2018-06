Bordeaux : L’Inter s’attaque à Malcom, ça va décoiffer

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A.

Annoncé proche de l’Angleterre l’hiver dernier, Malcom se rapproche désormais de la Serie A.

L’ailier bordelais, qui possède un bon de sortie de la part de son club pour être transféré, est courtisé par l’Inter Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, une réunion est prévue ce mardi entre les dirigeants des deux clubs ainsi que les agents du Brésilien. Le joueur serait tenté par l’idée de rejoindre le club lombard, mais ce dernier parviendra-t-il à satisfaire les grosses exigences girondines ?

Car, dans ces négociations, Alain Deveseleer, présent à Milan dans l’espoir de finaliser le deal, a fait savoir qu’il n’accepterait les offres qu’à partir de 40 ME, et demanderait même une proposition à 50 ME bonus compris pour laisser filer Malcom. De quoi refroidir un club qui a certes obtenu son billet à l’arrachée pour la prochaine Ligue des Champions, mais dont les finances pourraient avoir besoin d’une grosse vente pour mieux acheter. Ainsi, le transfert pourrait être retardé, alors qu’un départ d’Ivan Perisic pourrait donner plus de latitude aux Milanais pour recruter Malcom. Néanmoins, si le directeur général du club aquitain s’est déplacé à Milan, c’est bien que l’intérêt de l’Inter est concret, et que l'espoir de finaliser la transaction est tout aussi réel.