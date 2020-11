Bordeaux : L’énorme coup de gueule de Longuepée !

Dans : Bordeaux.

Frédéric Longuepée a profité d’un entretien avec Sud-Ouest pour secouer ses joueurs.

En difficulté depuis le début de la saison, les Girondins de Bordeaux pointent à une décevante 12eme place en Ligue 1. La frilosité des dirigeants lors du dernier mercato, et l'arrivée du seul Hatem Ben Arfa, montre ses limites aujourd'hui. Jean-Louis Gasset dispose en effet d'un effectif qui manque de joueurs de grande qualité, notamment dans le domaine offensif. À la peine dans le jeu, les Bordelais restent sur deux claques reçues lors des deux dernières journées de championnat : 0-2 à domicile contre Montpellier et 0-4 à Monaco avant la trêve internationale. Une situation qui ne peut plus durer pour le Président délégué Frédéric Longuepée. Alors qu'il avait récemment évoqué le sujet du mercato, celui qui est fortement remis en cause par les supporters a tenu à faire une mise au point musclée au cours d'un entretien pour le journal Sud-Ouest.

« J’attends beaucoup plus de l’équipe. De l’engagement, que ce soit à l’entraînement ou dans l’investissement sur les matchs. Ce qu’on a pu voir ces derniers temps était insuffisant en termes de détermination. Je rappelle souvent que jouer pour les Girondins de Bordeaux est une fierté, ils doivent respecter l’histoire du club et leurs prédécesseurs qui ont porté le maillot. C’est ce que je leur ai dit. On a le droit de perdre mais se battre à chaque match est non négociable » a déclaré le dirigeant. Le message est passé, et les joueurs Girondins devront monter un tout autre visage lors de la prochaine rencontre vendredi prochain, face au Stade Rennais.