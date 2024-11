Bordeaux l’a viré, cet attaquant prépare sa revanche

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

En déplacement à Saint-Malo samedi, Bordeaux affrontera une ancienne connaissance. L’attaquant Raphaël Gerbeaud a côtoyé le centre de formation des Girondins avant d’être subitement éjecté. Un épisode difficile à encaisser.

C’est un véritable test qui attend les Girondins. Ce samedi, Bordeaux a rendez-vous à Saint-Malo, leader de son groupe en National 2. La rencontre est évidemment attendue, y compris du côté breton où Raphaël Gerbeaud s’apprête à vivre un moment particulier. L’attaquant de 24 ans a côtoyé le centre de formation du club aquitain qui l’a subitement éjecté. En cause selon lui, un temps trop réduit pour s’adapter.

« J’ai mis un peu de temps à m’acclimater et à partir du moment où j’ai commencé à me sentir bien, c’était déjà l’heure du bilan parce que je n’avais signé qu’un an et demi à l’époque. C’est pour ça, a expliqué Raphaël Gerbeaud à Girondins4Ever. Il n’y a pas de regrets parce que j’ai appris beaucoup de choses, et que ça restait à l’époque un centre de formation qui marchait très bien. J’ai appris beaucoup de choses. Le temps m’a peut-être manqué. (…) J’aurais aimé un temps d’adaptation un peu plus long. Quand on change de région comme ça, quand on est jeune, on a besoin de digérer tout ça. Moi, j’ai eu peu de temps pour le faire, et c’est ces détails-là dont je parlais. »

Gerbeaud prévient les Girondins

Encore marqué par ce tournant, l’attaquant de Saint-Malo ne fera pas de sentiments contre les Marine et Blanc. Et ce malgré sa peine concernant la situation du FCGB rétrogradé en National 2. « C’est sûr que ça fait mal au cœur de voir un club – au-delà du fait que j’y sois passé pendant une saison et demie – qui reste emblématique comme ça, redescendre à ce niveau-là. On sait tous que ce n’est pas la place des Girondins de Bordeaux. Donc forcément, cela fait un petit pincement au cœur. Après, il faudra mettre les états d’âme de côté ce week-end, et tout faire pour défendre notre maillot, qui est celui des Diables Noirs maintenant », a prévenu Raphaël Gerbeaud, dont l’homologue bordelais Andy Carroll sera suspendu.