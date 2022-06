Bordeaux joue sa survie en 11 jours

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Rétrogradé en N1 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), Bordeaux avait fait appel de cette décision. L’objectif était d’obtenir un délai supplémentaire pour répondre aux exigences du gendarme financier, et ainsi garder sa place en Ligue 2 la saison prochaine. Mais le temps presse pour le club aquitain, dont l’audition a été fixée le 5 juillet. Le propriétaire et président Gérard Lopez a donc 11 jours pour trouver des solutions et compenser le trou estimé à 40 millions d’euros.