Bordeaux : De Tavernost accuse après l'affaire Malcom-Mariano !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Trop c'est trop, et après les propos du président des Girondins de Bordeaux qui a vivement remis en cause la sanction infligée à Malcom par la commission de discipline de la LFP, c'est le propriétaire du club au scapulaire qui entre dans la bataille. Car pour Nicolas de Tavernost, il est évident qu'en appliquant des tarifs différents pour Mariano Diaz et Malcom, alors que le rapport de l'arbitre du match était identique à la virgule près, le gendarme du football pro s'est décrédibilisé.

Dans L'Equipe, le patron des Girondins et de M6 a livré le fond de sa pensée. « Bordeaux est maltraité par cette commission de discipline et ça fait deux fois cette saison. On ne peut pas traiter deux cas similaires de manière différente. C’est ça qui me choque le plus. Je fais confiance à la commission de discipline de la FFF pour blanchir Malcom et rétablir l’équité. Aujourd’hui, je m’interroge : pourquoi n’est-ce pas le cas ? Les arbitres peuvent se tromper, les joueurs aussi, mais là c’est un problème d’équité dans l’organisation sportive. Si la commission est inéquitable, c’est quand même embêtant », fait remarquer Nicolas de Tavernost, qui estime que les instances ont été très sympathiques avec l'Olympique Lyonnais et devaient l'être aussi avec les Girondins de Bordeaux puisque le rapport qui a servi à sanctionner Malcom et pas Mariano était identique. Difficile de lui donner tort sur le fond.