Bordeaux en National, Gérard Lopez y croit toujours

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Rétrogradés en National 2, les Girondins de Bordeaux espèrent toujours démarrer la saison en National, selon les informations de L’Equipe.

Les Girondins de Bordeaux n’ont plus que quelques heures pour faire appel après leur rétrogradation en National 2. En effet, le club au scapulaire a jusqu’à jeudi pour contester cette décision prononcée par la commission fédérale de contrôle des clubs. Les délais sont plus serrés que jamais puisque la reprise de la National 2 est fixée au 17 août et celle du National au 16 août. Le temps presse, mais Bordeaux ne s’est pas précipité et va bel et bien contester sa relégation. « On attendait d'être prêt et on va être prêt » a confié une source proche des Girondins de Bordeaux à L’Equipe.

Bordeaux va mourir, il savait tout depuis deux ans https://t.co/LsAX4Ix7uL — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2024

Mais pour obtenir gain de cause et espérer être remonté en National, le club aquitain va devoir répondre à deux interrogations des instances. Le premier sujet concerne le stade et son loyer colossal, qui n’est pas du tout en adéquation avec le budget d’un club de National. Pour des raisons de sécurité, Bordeaux veut continuer à jouer au Matmut Atlantique et des discussions auraient été entamées avec la Métropole afin de trouver un accord sur un prix qui n’impacterait pas trop les finances déjà bien amochées du club bordelais.

Bordeaux est prêt et va faire appel

Deuxièmement, la dette du club à l’égard de Gérard Lopez qui s’élève à 38 ME n’incite pas à l’optimisme dans l’optique d’un repêchage en National. Mais l’homme d’affaires luxembourgeois « s'est engagé à y renoncer avec, en contrepartie, une clause de retour à meilleure fortune (en cas de remontée en L1, par exemple) » écrit le quotidien national. La DNCG s’apprête donc à revoir cet appel des Girondins de Bordeaux et après étude des nouvelles pièces apportées, devra rapidement trancher sur l’avenir du club détenu par Gérard Lopez. En cas de nouvel avis défavorable, les Girondins pourront encore se tourner vers le CNOSF puis vers le Comex de la FFF.