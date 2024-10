Bordeaux en faillite, il a la réponse

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Dans 24 heures, le dossier des Girondins de Bordeaux doit de nouveau passer devant le tribunal de commerce. Au bout, une possible faillite.

Soumis à rude épreuve depuis des mois, les supporters bordelais vont encore souffrir ce mardi. C'est en effet ce jour-là que le tribunal de commerce de Bordeaux doit à nouveau se pencher sur le dossier du club au scapulaire. Pour l'instant, cette juridiction n'a pas été très méchante contre Gérard Lopez, mais les choses pourraient radicalement changer si le propriétaire du club au scapulaire ne verse pas 4 millions d'euros dans les caisses des Girondins. Car cet argent, qui n'avait pas été prévu dans le budget déposé cet été, correspond à la quasi-totalité du financement du plan social imposé par une situation comptable dramatique. Soit mardi Gérard Lopez aura versé ces 4 millions d'euros, soit le tribunal de commerce n'aura pas d'autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire de Bordeaux. Mais du côté de Sud-Ouest, on pense que l'homme d'affaires va payer avant la deadline.

Gérard Lopez ne fera pas une croix sur 40ME

Bordeaux : Jean-Louis Triaud dans le rôle du sauveur ! https://t.co/qVzES4DQW4 — Foot01.com (@Foot01_com) October 27, 2024

Vincent Romain, qui suit le dossier des Girondins de Bordeaux pour le compte du quotidien régional, estime qu'il serait totalement incompréhensible que Gérard Lopez lâche subitement l'affaire et abandonné quelques dizaines de millions d'euros. « Sollicité pour savoir s’il avait bien l’intention d’apporter la somme attendue d’ici mardi, Gérard Lopez n’a pas donné suite. Mais il serait pour le moins étonnant qu’il laisse le club partir en liquidation. Parce qu’il ferait une croix définitive sur ses 40 millions d’euros de compte courant d’associé. Et parce qu’il n’aurait pas tenté une relance cet été, depuis le National 2, pour tout abandonner trois mois plus tard », fait remarquer notre confrère, tout en ajoutant qu'avec Gérard Lopez tout était possible, même le scénario du pire. On saura très rapidement si le propriétaire si décrié des Girondins a bien versé les 4 millions d'euros ou si cette fois le tribunal n'aura plus d'autre choix que de liquider un club légendaire.