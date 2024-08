Bordeaux ‍: Deux nouvelles stars en attente

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Alors que les Girondins de Bordeaux n'ont pas encore terminé leur recrutement, Bruno Irles donne un peu plus de précisions sur les potentielles arrivées de joueurs majeurs.

Le mercato des Girondins de Bordeaux n'a rien eu de comparable à ce que le club au scapulaire a déjà connu auparavant. Avec la perte du statut professionnel, le FCGB a perdu tous ses joueurs sous contrat, tandis que le centre de formation a dû fermer. De quoi forcer les jeunes joueurs et espoirs bordelais à quitter rapidement le club. En seulement quelques jours et pour éviter un forfait de son équipe première et de sa réserve, la direction a pu bénéficier de l'aide de John Williams qui a concocté un effectif en un temps record. Arrivé pour relever le plus gros défi de sa carrière, Bruno Irles confirme qu'il aimerait que les joueurs célèbres, régulièrement cités depuis quelques jours pour une potentielle signature, acceptent de venir comme ce fut le cas avec Rio Mavuba et Paul Baysse. Mais pour ça, il faut encore attendre des négociations entre toutes les parties.

Bruno Irles aura besoin de ces stars

MERCATO 🔵⚪



Bruno Irles et Dado Prso rejoignent officiellement le Club. Ils accompagneront l'équipe première des Marine et Blanc cette saison.



Bienvenue messieurs 👋#MarineEtBlanc



➡️ https://t.co/flOfx4w53c pic.twitter.com/W7srMazW89 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 28, 2024

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, Bruno Irles revient sur les potentielles arrivées de Bruno Ecuele Manga et de Grzegorz Krychowiak. « Sont-ils pistés ? Il faudra demander à John Williams (qui s'occupe du recrutement). Il y a des possibilités. Ce n'est pas de la langue de bois. Au 1er ou 2 septembre, le mercato pro sera fermé, ils pourront venir chez nous. On attend, on peut rester à l'affût de belles opportunités. Mais je pourrais comprendre qu'ils aillent vers un autre projet. On s'adaptera », a expliqué le nouvel entraineur des Girondins de Bordeaux. Pour rappel, le club au scapulaire cherche à avoir un effectif le plus complet possible pour réaliser une belle saison en National 2. En ligne de mire, son premier match face au Stade Poitevin ce samedi 31 août.