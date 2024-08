Bordeaux conteste sa rétrogradation en N2

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Incapable de présenter un budget conforme au championnat National, Bordeaux a été relégué en National 2 par la DNCG. L’appel effectué par Gérard Lopez n’a pas été fructueux, et a vu cette décision être confirmée. Néanmoins, L’Equipe annonce que le club aquitain n’a pas dit son dernier mot et va contester cette sanction administrative et financière, en faisant appel devant le CNOSF, dernière instance française dans ce cas de figure. Le CNOSF peut émettre un avis invitant à une conciliation avec la FFF, qui n’est pas obligée de suivre cette recommandation, même si c’est fréquemment le cas. L’espoir est donc toujours en vie pour la reprise de la saison en National du club bordelais, même si dans les deux cas, cela ressemble tout de même grandement à une descente aux enfers.