Bordeaux : Ben Arfa accusé par Daniel Riolo

Dans : Bordeaux.

Lourdement défaits sur la pelouse de Nîmes dimanche (0-2), les Girondins de Bordeaux traversent une énorme crise de résultats...

Pourtant, l’année 2021 avait plutôt bien débuté avec trois victoires en quatre matchs. Mais depuis la chute à Lyon dans le temps additionnel sur un but venu d’ailleurs de Dubois, le FCGB est à la dérive. Puisqu’à part son match nul contre l’OM, Bordeaux a perdu quatre de ses cinq derniers matchs de L1, tout en se faisant éliminer de la Coupe de France contre Toulouse. Un triste bilan qui s’est alourdi à Nîmes, sur la pelouse de l’avant-dernier. Battu par deux buts d’écart, le club au scapulaire a même fini le match à dix après l’expulsion de Benito. Un dimanche noir pour Bordeaux, comme l’a expliqué Jean-Louis Gasset.

« On a manqué un peu de tout, ça fait un moment que ça dure. On a perdu beaucoup de choses. De la générosité, de la technique aussi, parce qu’on perd des ballons incroyables. Il faut trouver la solution qui va nous permettre de terminer cette saison pénible pour essayer de gagner les trois ou quatre matchs qui nous manquent. Il faut que j’arrive à trouver comment enrayer une spirale négative. Il y a comme un abattement. On est dans le dur », a lancé le coach girondin en conférence de presse. Une sortie médiatique qui a eu le don de faire rire Daniel Riolo. « Sinon Gasset parle de ‘sonnette d’alarme’ à Bordeaux... Bizarre pourtant il a HBA dans son équipe... il craint rien. Y’a qu’à lui donner le ballon non ? », a lancé le journaliste de RMC sur Twitter. Une attaque bien pesée, alors que Ben Arfa n’a toujours pas été décisif en 2021...