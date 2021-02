L1 : Metz et Lens doublent l'OM et Rennes

Dans : Ligue 1.

26e journée de Ligue 1

Lens – Dijon : 2-1

Nice – Metz : 1-2

Nîmes – Bordeaux : 2-0

Strasbourg – Angers : 0-0

La course à la cinquième place fait rage. Après le succès de Montpellier contre Rennes, Lens et Metz ont doublé le MHSC et les Bretons ce dimanche après-midi.

En déplacement à Nice, le FC Metz s’est imposé 2-1. A domicile, Lens a gagné sur le même score contre Dijon. Attendus après leur match nul décevant contre l’OM la semaine dernière, les Girondins de Bordeaux sont tombés à Nîmes tandis que Strasbourg et Angers se sont accrochés dans un match sans saveur.