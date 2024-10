Bordeaux, attention à la très mauvaise surprise

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux se déplacent en Coupe de France pour affronter Coeur Médoc Atlantique. Dans les coulisses, cela s'agite toujours.

Mardi prochain, Bordeaux a rendez-vous avec le tribunal de commerce, et d'ici là Gérard Lopez va devoir apporter une garantie de 4 millions d'euros afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi déclenché avec le licenciement de 82 salariés. De quoi inquiéter les supporters girondins, mais pas seulement eux. Dans Sud-Ouest, Lilian Laslandes, champion de France avec Bordeaux en 1999 et désormais entraîneur adjoint de Bastia, revient sur la situation de son club de coeur. Et il ne masque pas sa grosse inquiétude, car si sportivement la formation de Bruno Irles va mieux, l'ancien attaquant sait que Gérard Lopez est toujours aux commandes du club au scapulaire et que ce dernier n'a pour pas l'instant pas prouvé qu'il était en mesure de redresser durablement les Girondins de Bordeaux.

Bordeaux sur le fil

Bordeaux : 4 millions d'euros ou la faillite dans quatre jours https://t.co/jnNlIrlSH8 — Foot01.com (@Foot01_com) October 25, 2024

Se confiant au quotidien régional, Lilian Laslandes avoue qu'il aimerait se réjouir de cette amélioration des performances de Bordeaux, notamment grâce à Andy Carroll, mais il craint l'énorme retour de bâton. « Ce n'est pas facile de repartir d'aussi bas avec un club aussi titré et mythique. Je l'ai répété plusieurs fois ses dernières années : je ne le reconnaissais plus. J'espère qu'ils reconstruisent d’une autre manière au niveau sportif, car, pour le reste, avec les mêmes personnes à la tête, je crains qu'il y ait une mauvaise surprise à un moment ou un autre. On voit la fer­veur populaire, et je n'ai pas envie que les gens reprennent de l'espoir et se recassent la gueule. Ça ferait en­core plus mal », explique l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, qui a par ailleurs contribué à lancer le club de Coeur Médoc Atlantique, adversaire ce samedi de Bordeaux en Coupe de France.