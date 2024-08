Bordeaux arrache le nul grâce à un but de son gardien à la 95e

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les débuts des Girondins de Bordeaux en N2 se sont soldés par un nul (1-1) contre Poitiers. Le club au scapulaire a égalisé à l'ultime minute par son gardien de but.

On ne sait pas ce qu'il adviendra des Girondins cette saison, mais il ne fait nul doute que les supporters se souviendront du premier match de la saison, même s'il s'est joué à huis clos. Diffusée sur une télé locale, cette rencontre s'est terminée dans un scénario délirant. Menés 0-1 à l'entame du temps additionnel, les joueurs bordelais ont égalisé grâce à un but signé Lassana Diabaté, le gardien de but des Girondins marquant d'une reprise de la tête sur un ultime coup-franc.