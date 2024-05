Bordeaux ‍: Le cauchemar continue, rien ne va changer

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que les fans et observateurs espéraient une montée en Ligue 1 pour Bordeaux, la saison vécue relève plus du cauchemar. Les Girondins ont fini 12es et ont toujours autant de difficultés financières à régler.

A Bordeaux, l'heure est au bilan. Et il n'est pas très bon. Du moins, il est bien loin des attentes pour une telle institution. Pour ne rien arranger, la situation financière a de quoi inquiéter les fans. Du changement est vivement attendu cet été afin de faire repartir le club. Quelques rumeurs commencent à faire parler, notamment au sujet du directeur sportif Admar Lopes. Le Portugais, à Bordeaux depuis trois ans, est plus que jamais critiqué par les amoureux du club, qui demandent en grande majorité son départ. Cependant, la situation autour de Lopes n'est pas encore très claire et il n'est pas à écarter la possibilité de le voir rester. Si tel était le cas, impossible pour beaucoup de voir les Girondins de Bordeaux relever la tête... Ce n'est pas Samuel Vaslin qui dira le contraire.

Bordeaux, aucun changement en prévision ?

Sur son compte X, le journaliste de Canal+ a en effet réagi au fait qu'Admar Lopes puisse encore rester. « Ce serait une insulte envers l’institution Girondins de Bordeaux. 3 ans de résultats abominables, une dizaine de recrues qui ont floppé, 3 coachs qui ont échoué. Admar doit partir, et vite ! Sauf si la direction veut (encore) prouver qu’elle est la pire de l’histoire du club », a notamment posté Samuel Vaslin, très inquiet pour Bordeaux si une décision forte n'est pas rapidement prise à l'encontre de Lopes. Problème, Albert Riera, entraineur des Girondins, continue de protéger le Portugais, avec lequel il souhaite continuer de collaborer. En conférence de presse, l'Espagnol avait récemment pris la défense d'Admar Lopes : « Vous êtes avec moi une fois par semaine (…), vous ne voyez pas les 50-60 heures de travail que je fais par semaine. Admar, c’est la même chose, et c’est pour ça que je le protège. Je vois ce qu’il fait derrière, ce qu’il m’apporte à moi. (...) C’est quelqu’un qui veut réussir. Il fait des erreurs, comme moi je fais des erreurs ». Pas vraiment de quoi rassurer à Bordeaux, surtout avant un passage devant la DNCG qui pourrait bouleverser l'avenir proche du club.