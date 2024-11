Bordeaux ‍: Andy Carroll n'est plus seul au monde, il jubile

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Auteur de six buts cette saison, Andy Carroll est indiscutablement le monsieur plus des Girondins de Bordeaux en National 2. Il a d’ailleurs été reproché à l’équipe de Bruno Irlès de trop s’appuyer sur le buteur anglais.

Ancienne star de Newcastle, Liverpool ou encore West Ham, Andy Carroll est l’attraction de la saison aux Girondins de Bordeaux. Contre toute attente, le buteur anglais de 35 ans a accepté de rejoindre le club au scapulaire pour une aventure dingue en National 2. La signature du buteur britannique à Bordeaux aurait facilement pu tourner au fiasco mais c’est tout l’inverse. Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Bruno Irlès, Andy Carroll a déjà marqué six buts en l’espace de cinq matchs de National 2. Un sacré ratio pour l’ex-attaquant de Liverpool, lequel est déjà le joueur phare des Girondins. Un peu trop même, certains observateurs estimant que l’on s’appuie trop sur Carroll et que les joueurs offensifs à côté de lui n’en font pas suffisamment.

La victoire de samedi contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (2-0) avec un doublé de Yanis Merdji prouve qu’Andy Carroll n’est pas le seul danger en attaque à Bordeaux. Ce qui a réjoui le coach Bruno Irlès. « Vous voyez aussi qu’on progresse. On progresse dans le jeu, on progresse dans notre façon d’être dangereux, parce qu’on nous reprochait de n’avoir qu’un joueur qui pouvait être dangereux. On a vu qu’il y en avait plusieurs qui pouvaient être dangereux. Donc oui, cette victoire fait du bien, mais on est encore très loin de crier, de pavoiser, parce qu’on sait que la saison sera longue » a savouré l’entraîneur des Girondins de Bordeaux dans des propos retranscris par Girondins4Ever. Andy Carroll peut en tout cas souffler, il n’est plus tout seul à marquer à Bordeaux. Un soulagement pour lui, qui portait quasiment l’attaque des Girondins à lui seul depuis le début de la saison en National 2.