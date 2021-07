Bordeaux : Alain Giresse de retour, à une condition

Dans : Bordeaux.

Ancienne légende des Girondins de Bordeaux, Alain Giresse est dépité de voir la situation dans laquelle se retrouve le club aquitain.

Sa reprise par Gérard Lopez est en bonne voie, mais cela ne garantit absolument rien pour l’avenir, avec toujours une menace financière bien réelle, des prêts à rembourser, et un effectif qui ne risque pas de beaucoup de se renforcer cet été. De quoi désarçonner l’ancien membre du carré magique, comme il l’a confié à France Info. « On ne pouvait pas imaginer qu'un jour ça puisse se produire, mais voilà les travers de ces fonds d'investissement qui viennent prendre des clubs, s'imaginent que c'est la poule aux œufs d'or et abandonnent tout quand il arrive des difficultés financières sans se préoccuper de tout ce que représente un club. On est à la merci de ce genre de situation, ce sont les travers de ce 'business football' qui malheureusement, arrive dans beaucoup de clubs », a expliqué Alain Giresse, qui se propose de venir en aide aux Girondins si les nouveaux propriétaires veulent avoir des anciens du club impliqués dans son redressement.

A une seule condition toutefois. « Non, je ne serai pas entraîneur », a prévenu d’emblée « Gigi » qui sait que les retours des anciens au club à ce poste peuvent parfois être compliqués, et ce n’est pas Jean Tigana qui dira le contraire. « L'amour du club est complètement mis de côté donc il faut recadrer le club. Et je suis bien placé pour amener tous ces éléments-là, faire en sorte que dans son projet sportif, le club se recadre et se remette en place telle que nous l'attendons dans notre région », a souligné un Alain Giresse qui est actuellement sans poste, et pourrait donc donner volontiers un coup de main aux Girondins.