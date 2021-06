Accord trouvé, Bordeaux racheté par Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Dans les derniers instants prévus par le délai pour racheter le club, Gérard Lopez a trouvé un accord avec les propriétaires.

Après le LOSC, dont il a été poussé dehors, l’homme d’affaire luxembourgeois sera le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, qui évitent ainsi un redressement judiciaire et une relégation administrative. Gérard Lopez a ainsi trouvé non seulement un accord avec King Street, qui détenait le club aquitain, mais aussi avec Fortress, principal bailleur de fonds du club. Les différents composantes de ce dossier ont trouvé un accord ce mardi soir, confirme les Girondins dans un bref communiqué.

« Les garanties demandées par le Conseil d'administration qui s'est tenu en milieu de journée ont été apportées dans les heures qui ont suivi. Ces derniers éléments ont répondu aux attentes de Rothschild & Co, le conseil financier du club et du mandataire ad hoc évitant ainsi le placement du club en redressement judiciaire. La reprise du FC Girondins de Bordeaux reste conditionnée à la finalisation de la documentation contractuelle usuelle, après consultation des instances représentatives du personnel, et à la confirmation par la DNCG de la possibilité pour le Club de poursuivre sa prestigieuse histoire en Ligue 1 », a fait savoir le club bordelais, qui attend bien évidemment la finalisation et les arrivées de toutes les garanties pour confirmer ce changement de mains. Mais en tout cas, la machine est lancée et Gérard Lopez devrait donc être le nouveau patron des Girondins dans les prochains jours.