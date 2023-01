Les Bleus, le PSG, la France et le gâchis Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Icône du football français, Zinedine Zidane a été zappé par l'équipe de France, et sa possible arrivée au PSG ne fait pas l'unanimité dans le pays. En revanche, sa cote à l'étranger est toujours aussi folle.

Un président de la Fédération viré pour avoir osé attaquer Zinedine Zidane, c’est le scénario à peine romancé des dernières semaines du football français. Si une enquête avait été ouverte sur ses agissements bien avant sa sortie provocatrice à l’encontre du numéro 10 légendaire des Bleus, c’est bien ce fameux entretien à RMC qui a mis le feu aux poudres et a provoqué la sortie de Noël Le Graët, poussé dehors et qui s’est donc mis en retrait de la 3F. Une vague de soutien pour « Zizou » lancée par Kylian Mbappé, pour qui Le Graët est allé trop loin avec sa sortie de route. En France, Zidane a ses critiques, mais il n’en demeure pas moins une icône, que beaucoup auraient vu comme futur sélectionneur si jamais Didier Deschamps n’avait pas été prolongé.

Zidane c'est l'OM, pas le PSG

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Ce ne sera pas le cas, et en conséquence, son nom est murmuré du côté du Paris SG, qui rêve de le faire s’asseoir sur le banc du Parc des Princes depuis plusieurs années désormais. Pour le moment, les planètes ne sont jamais alignées pour permettre cette collaboration, mais Zidane était déjà ardemment courtisé par le Qatar l’été dernier, avant de donner sa priorité aux Bleus. Toutefois, une telle arrivée déplait aussi dans le sud de la France, où on n’imagine pas Zidane revenir au Vélodrome, mais en tant qu’entraîneur de l’équipe rivale, le Paris Saint-Germain. Ce serait un affront et nul doute que, s’il devait signer à Paris, « Zizou » ferait grincer des dents à Marseille. « D’abord, le PSG, ce n’est pas possible. Paris, je n’aime pas, donc on oublie. Mais à l’OM, il est le seul capable de construire quelque chose de grand. Il est Marseillais, il sait ce qu’est la passion, la vraie passion de toute une ville pour son club. Il connaît l’âme de ce club, il en est même animé, en partie, même des années après », a récemment rappelé Pascal Olmeta, qui a gardé quelques contacts avec Zinedine Zidane par le biais de son association caritative.

L'accueil est donc assez glacial en France, surtout pour une légende du pays. Il y a pourtant des destinations où Zidane serait le bienvenu, et ce à l’unanimité. A la Juventus, on rêve clairement de reconstruire le club autour de son ancien joueur. Malgré les difficultés économiques actuelles, le projet « zéro » avec l’ancien 21 des bianconeri fait saliver dans le Piémont. Dans un récent sondage de la Gazzetta, Zidane arrive en tête de liste des choix pour l’avenir de la Juventus, devant Antonio Conte ou le maintien de Massimiliano Allegri.

Zidane en version english, ce n'est pas gagné

En parlant d’Antonio Conte, son avenir est en tout cas loin de Tottenham. Si les Spurs se battent pour essayer d’accrocher le Top4 synonyme de Ligue des Champions, ce qui ne sera pas aisé vu le rythme d’Arsenal, City, United et Newcastle, les chances de le voir rester en fin de saison sont nulles. Tout le monde est d’accord à Tottenham pour mettre un terme à cette collaboration qui n’a pas porté ses fruits. Résultat, la nature ayant horreur du vide, les discussions sur son successeur se portent déjà, et le nom de Zinedine Zidane apparait même chez les bookmakers.

Le technicien français, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, n’apprécie pas vraiment la Premier League et est assez réfractaire à l’anglais, mais il se trouve dans la liste des managers possible des Spurs tout de même. Très loin des favoris que sont Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Ryan Mason, Zidane récolte une cote très élevée de 14 contre 1, mais la simple évocation de son nom fait saliver les fans des COYS. De quoi confirmer que l’aura de « ZZ », pas forcément estimée à sa juste valeur en France, est toujours aussi importante à l’étranger. Sans oublier que le retour de Zidane au Real Madrid est toujours évoqué, à l’heure où Carlo Ancelotti masque de moins en moins ses désaccords avec Florentino Pérez. Sans oublier que l’entraineur italien fait saliver la sélection du Brésil…