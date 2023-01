Zidane au Brésil, c'est Miss Univers qui l'appelle

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que le poste de sélectionneur de l'équipe de France est officiellement pour Didier Deschamps jusqu'en 2026, la rumeur fait toujours de Zinedine Zidane un successeur idéal de Tite à la tête de la Seleçao.

Didier Deschamps et la FFF ayant annoncé ce samedi que le sélectionneur était prolongé jusqu'au Mondial 2026, l’avenir de Zinedine Zidane est désormais très flou. Mais le nom de Zizou circule toujours au Brésil où l’élimination précoce lors du Mondial 2022 au Qatar a sonné la fin de l’aventure pour Tite. En quête d’un successeur à ce dernier, la Confédération Brésilienne de Football (CBF) pourrait pour la première fois de sa longue histoire confier la direction de la Seleçao à un étranger. Et c’est pour cela que le nom du bourreau de Ronaldo et de ses coéquipiers en 1998 circule toujours activement. De quoi faire rêver Juninho, l’ancien joueur de l’OL avouant sans détour que Zinedine Zidane serait « l’entraîneur parfait pour le Brésil ». Mais, même si l’équipe de France se refuse pour l’instant au champion du monde, certains seraient dépités de voir Zidane prendre les commandes de l’équipe de Neymar et ses coéquipiers.

Zidane ne sera pas au chômage toute sa vie

Dans L’Equipe du Soir, Eric Blanc estime cependant que Zinedine Zidane n’a pas de temps à perdre et doit évidemment foncer vers le Brésil s’il a réellement une offre pour prendre les commandes de la Seleçao. « Si Deschamps reste, il peut quand même y aller ! Et un jour il sera entraîneur de l’équipe de France. Zizou c’est exceptionnel c’est le divin chauve, le roi de l’amorti poitrine. Voir au pays de la samba et du bikini le successeur de Zico et Pelé, c’est exceptionnel. Je suis à sa place j’y vais en pirogue. Il ne peut pas refuser le Brésil, il ne va pas rester au chômage toute sa vie. Il a envie de l’équipe de France, mais la porte est fermée. Le Brésil le veut, c’est Miss Univers qui l’appelle ! », a lancé dans une des tirades dont il a l'habitude le consultant de l'émission sportive.

En attendant, Zinedine Zidane reste, comme toujours, d'une discrétion absolue, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'ayant par exemple jamais commenté les rumeurs qui l'an dernier l'envoyaient au Paris Saint-Germain. Ambassadeur du Mondial au Qatar, Zizou n'est pas apparu du côté de Doha pendant la Coupe du Monde, affichant son soutien à l'équipe de France avant la finale, mais sans en faire trop. Au point que certains ont affirmé que sa relation avec Didier Deschamps n'était pas la plus amicale du monde, ce dernier étant bien conscient que tant qu'il serait en poste avec les Bleus, Zinedine Zidane ne pourrait pas lui succéder. Alors effectivement l'hypothèse de voir ce dernier débarquer au Brésil a de plus en plus de sens.