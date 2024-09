EdF ‍: Vive les Bleus, Akliouche recale l'Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Monaco a pris le meilleur sur le FC Barcelone cette semaine en Ligue des champions. Et le club de la Principauté le doit beaucoup à un certain Maghnes Akliouche, buteur et auteur d'un match assez impressionnant.

Cet été lors du marché des transferts, Maghnes Akliouche aurait pu quitter l'AS Monaco. Le génie de 22 ans était notamment courtisé par le PSG et Luis Enrique. Mais Akliouche a même prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 avec l'AS Monaco. Cependant, tout porte à croire que le milieu offensif sera de nouveau courtisé par les plus grands clubs européens dans les prochains mois. En attendant Akliouche régale le club de la Principauté et rêve en grand d'une belle carrière internationale. Et s'il est éligible pour une sélection en équipe d'Algérie, Akliouche ne privilégie pas cette option.

Akliouche bientôt en équipe de France, il est chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maghnes Akliouche {𝙉𝙚𝙨𝙢𝙖𝙖𝙧} (@maghnes.a)

Selon les informations de L'Equipe, Maghnes Akliouche veut en effet rapidement jouer pour l'équipe de France, dont il porte déjà le maillot en Espoirs. Chez lui, la réflexion de jouer pour l'Algérie ne se pose même pas même s'il a récemment été approché par les Fennecs. S'il continue sur sa lancée, il pourrait même réaliser son rêve de jouer pour les Bleus dès le mois d'octobre, alors que deux matchs de Ligue des Nations attendent les hommes de Didier Deschamps face à Israël et la Belgique. Reste à savoir si le sélectionneur tentera le coup ou s'il attendra encore un peu. De quoi, dans ce cas, continuer de donner de l'espoir à la Fédération Algérienne de Football. Maghnes Akliouche aura de son côté une autre occasion de briller dès ce dimanche, alors que Monaco reçoit Le Havre ce dimanche après-midi pour continuer sa marche en avant en Ligue 1.