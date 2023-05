Zéro rancune envers Benzema, Giroud le prouve !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud a fait une énorme dédicace à Karim Benzema dans un entretien avec une chaine de télévision américaine. Il le place très haut dans son estime et a tenu à le démontrer.

Ni l’un, ni l’autre, ne l’a jamais demandé, mais Olivier Giroud et Karim Benzema ont souvent été mis en opposition en raison de leur poste et de leur style de jeu différent en équipe de France. Quand KB9 était encore écarté par Didier Deschamps, la France a enchainé les bonnes performances, avec une finale de l’Euro 2016 et une victoire à la Coupe du monde 2018. Avec le retour du Madrilène, l’ancien de Montpellier a vu son temps de jeu se réduire mais n’a jamais rechigné à prendre place sur le banc de touche.

Benzema, le gratin des coéquipiers de Giroud

Toujours international français, au contraire de Karim Benzema, Olivier Giroud a démontré qu’il avait en très haute estime son compatriote. Dans un entretien à la télévision américaine CBS, le joueur désormais au Milan AC a été invité à choisir le meilleur 11 composé avec des joueurs qui ont été ses coéquipiers. Le choix de l’ancien goleador d’Arsenal s’est porté sur Mike Maignan dans les buts, Rudiger, Thiago Silva et Lucas Hernandez en défense, Griezmann, Kanté, Hazard, Özil et Ribéry au milieu. La sélection de Giroud était forcément très attendue en ce qui concerne les deux attaquants, et le choix s‘est porté sur Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Mbappé ou Benzema, Giroud refuse de trancher

There's some serious talent in @_OlivierGiroud_'s Best XI of players he's shared the pitch with over his 19-year professional career. 😳 pic.twitter.com/2nXiQcPQ4N — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 4, 2023

Une preuve que le niveau de jeu du Ballon d’Or 2022 provoque l’admiration du champion du monde 2018, qui est bien loin des polémiques sur la F1 et le Karting ou sur une éventuelle rancune sur leur concurrence. « C’est une équipe très offensive, il faut que nous ayons le ballon sinon ce sera difficile », a glissé Olivier Giroud aux journalistes de CBS, avec cette équipe qui risque en effet d’être impossible à battre sur le plan offensif, mais dont le repli défensif pourrait ne pas être exemplaire.

En tout cas, le joueur français n’est pas tombé dans le piège de la polémique quand il a été interrogé sur le joueur qui serait amené à sortir s’il devait être titulaire dans l’équipe qu’il a choisie. « Je sortirais un des deux attaquants », a glissé en souriant Olivier Giroud, histoire de ne pas donner de nom.