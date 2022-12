Viré par la France, Benzema prépare une terrible vengeance

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ejecté de l'équipe de France au moment où la Coupe du monde débutait dans des circonstances confuses, Karim Benzema va reporter toute sa rage sur le Real Madrid.

Ballon d’Or de la saison 2021-2022, Karim Benzema n’est déjà plus considéré comme le meilleur joueur du monde. Ses performances et ses succès en Ligue des Champions et en Liga ont été balayées par une Coupe du monde qui a mobilisé l’actualité, et a mis en avant Lionel Messi et Kylian Mbappé, les deux énormes stars au Qatar. Dur à digérer forcément pour l’attaquant madrilène, qui n’a pas pu participer à la compétition en raison d’une blessure à la cuisse qui a provoqué sa mise à l’écart de l’équipe de France. Une décision douloureuse et qu’il n’a pas forcément comprise, sachant que KB9 était persuadé de pouvoir encore se soigner en prenant son temps lors des matchs de poule, pour ensuite aider les Bleus à tout gagner dans les matchs à élimination directe.

Benzema en feu à l'entrainement avec le Real

Une incompréhension qui génère forcément une colère froide pour l’ancien lyonnais, qui a soutenu ses coéquipiers du bout des lèvres lors de la suite de la Coupe du monde. Le tout mélangé au coeur de messages énigmatiques, puis de l’annonce brutale de l’arrêt de sa carrière internationale au lendemain de la finale perdue par les Bleus. Karim Benzema est fâché avec les Bleus, mais il n’en oublie pas son pain quotidien. De retour très rapidement à l’entrainement avec le Real Madrid, il a désormais bien l’intention de retrouver son meilleur niveau prochainement, et de faire comprendre qu’à 35 ans, il est encore loin d’être fini.

Son début de saison freiné par les blessures lui a coûté cher avec la France, mais aussi au Real où Florentino Pérez peine à lui accorder sa prolongation de contrat aux conditions voulues par le Français, et commence à sérieusement chercher un nouvel avant-centre. Mais KB9 a du répondant, et il entend bien le montrer. Dans un article sur la situation de Benzema, le journal Diario Gol met les choses au clair. C’est à la Casa Blanca que l’attaquant tricolore se sent le mieux, et il compte bien prouver qu’il est toujours le leader offensif de l’équipe. Il espère ainsi mener le Real Madrid à un nouveau titre en Ligue des Champions, et obtenir une prolongation d’au moins un an dans cette deuxième partie de saison.

De plus, Benzema est persuadé que son absence de la prochaine liste des Bleus, en mars, lui permettra de faire le plein d’énergie en vue de finir la saison en trombe. Une situation qu’il a déjà connue ces dernières années, quand il était viré de sa sélection pour l’affaire de la sextape. Sa rage de vaincre lui servira de moteur, et en adepte du travail personnel, il a déjà mis les bouchées doubles pour montrer que le grand Karim Benzema n’est pas mort. A l’heure où la France va tout de même devoir songer à trouver un remplaçant à Olivier Giroud, qui approche de la fin de sa carrière à un poste d’attaquant axial que Kylian Mbappé ne recherche pas particulièrement.