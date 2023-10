EdF ‍: Viré par Deschamps, Clauss ne peut qu’applaudir

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Juste avant la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss, alors qu'il pensait être présent au Qatar, a connu l'immense désillusion de ne pas être sélectionné pour cette compétition. De retour en Bleus, le défenseur a fait son deuil.

Rater une Coupe du monde est probablement un sentiment insupportable. Jonathan Clauss a dû y faire face. Lui qui connaît une trajectoire fulgurante depuis son éclosion au RC Lens, jusqu'à son arrivée à l'OM. Après s'être privé de lui pendant un an, Didier Deschamps a pris la décision de sélectionner Jonathan Clauss de nouveau pour les deux prochains matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. Un match décisif face aux Pays-Bas puis un autre contre l'Écosse, au stade Pierre-Mauroy. L'équipe de France est leader de son groupe et pourrait déjà valider son ticket pour l'Allemagne en cas de victoires. À l'occasion d'une interview pour Téléfoot, le latéral droit est revenu sur sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022 et sur sa déception. Le joueur de 31 ans semble avoir digéré cet épisode et félicite même les choix de Didier Deschamps.

Clauss n'est pas rancunier envers Deschamps, il comprend ses choix

"Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale : c’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là..."



Jonathan Clauss, lucide, revient sur sa non-convocation pour le mondial avec les Bleus (@SaberDesfa) pic.twitter.com/50DxZpkcjH — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 8, 2023

« Ça a laissé une trace, surtout sur le moment. Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale. C’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là. J'étais déçu, je ne le suis plus, je rebondis et on passe à autre chose » a déclaré Jonathan Clauss qui a visiblement oublié cette désillusion. L'ancien joueur de l'Arminia Bielefel profite du repositionnement de Benjamin Pavard dans l'axe pour revenir à Clairefontaine. Il sera en concurrence avec Jules Koundé pour ce poste d'arrière droit. Auteur d'un bon début de saison avec l'OM, même si les résultats collectifs ne sont pas encore au rendez-vous, le Français est bien de retour en Bleus et compte enfin s'imposer car l'Euro 2024 pourrait bien être son unique opportunité de découvrir une grande compétition internationale avec l'équipe de France.