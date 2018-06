EdF : Les Bleus en 8es du Mondial, c’est dans la poche !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Placée dans le groupe C avec l’Australie, le Pérou et le Danemark, l’équipe de France a bénéficié d’un tirage clément pour la Coupe du monde 2018.

Mais cela n’empêche pas les plus sceptiques de s’inquiéter pour les hommes de Didier Deschamps. Il est vrai que les Bleus ne se sont pas toujours baladés dans les phases de poule des dernières compétitions disputées. Et malgré sa supériorité sur le papier, la sélection tricolore aura sûrement affaire à des adversaires coriaces. Pas de quoi inquiéter le journaliste Hervé Penot, persuadé que la qualification pour les 8es de finale est assurée.

« J'ai envie de penser que l'EdF, avec son potentiel et son talent... Après le tirage au sort, tout le monde s'est dit que c'était un groupe dans les cordes de l'EdF, si ce n'est facile, a rappelé le journaliste de L’Equipe. Et c'est pour ça que tous les entraîneurs étrangers, quand il voit la France et son groupe, ils se disent que ce serait un désastre si la France ne sortait pas de ce groupe. Logiquement, ils doivent s'en sortir tranquillement. »

Tous passés par les barrages

« En France on adore se faire peur : "le Pérou c'est magnifique, l'Australie..." Il suffit de regarder leurs performances, a-t-il souligné. Le Pérou est passé par les barrages, ils ont battu l'énorme Nouvelle-Zélande (0-0, 2-0). Oh là là, ils étaient terribles... L'Australie est aussi passée par les barrages, ils ont éliminé la Syrie en éliminatoires d'un rien. La Syrie, comme on le sait, c'est un pays qui joue vachement au football en ce moment... Et je voulais aussi mettre le Danemark, passé aussi par les barrages. » Espérons que les Bleus assumeront leur statut de favoris.