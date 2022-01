Une embrouille avec Mbappé ? Giroud crie au complot

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Olivier Giroud a été le grand perdant de l'Euro raté par l'Equipe de France. Plus appelé depuis par Didier Deschamps, il payerait sa mauvaise relation avec Kylian Mbappé et notamment ses déclarations après France-Bulgarie en juin. Il a tenu à faire une mise au point.

Le 28 juin dernier, Kylian Mbappé voyait son tir au but être stoppé par Yann Sommer et l'Equipe de France être éliminée. A Bucarest, les Bleus voyaient s'évanouir leurs rêves de doublé, Olivier Giroud sa carrière internationale. L'attaquant du Milan AC, champion du monde en 2018, n'a depuis plus porté le maillot bleu. Pire, il s'est attiré les foudres de Didier Deschamps qui l'a clairement écarté du groupe à cause notamment de ses déclarations après le match France-Bulgarie en juin dernier. Giroud s'était plaint du manque d'altruisme de Mbappé à demi-mot : « Les ballons n'arrivent pas ! », avait-il sorti devant les caméras. Une déclaration lors de la préparation de l'Euro qui aurait eu des conséquences sur la cohésion du groupe pendant la compétition, une cohésion si chère au sélectionneur.

Giroud plaide non-coupable pour l'Euro raté

Olivier Giroud si apprécié par Didier Deschamps pendant de nombreuses années et maintenant persona non grata à Clairefontaine. Le sélectionneur des Bleus a fermé la porté à un retour de l'attaquant, jugé coupable de déstabilisation du groupe plus que sportivement défaillant. Un déroulement des faits qui ne convient pas au deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (46 buts). Interrogé par Colinterview pour Oh My Goal, Giroud a donné sa version des évènements pour l'Euro 2020. Il est notamment revenu sur l'épisode de France-Bulgarie, sur sa relation avec Kylian Mbappé et sur l'Euro raté par la France. Il estime que les médias en ont trop fait et que sa sortie n'a eu aucune influence négative sur le résultat final des Bleus.

"Le problème a été tout ce tapage médiatique et toutes les personnes qui en ont rajouté pour chercher la m****"



Invité de @Colinterview, @_OlivierGiroud_ revient sur la polémique avec Mbappé avant l'Euro 2020. pic.twitter.com/bQvzjs62dO — Colinterview (@Colinterview) January 28, 2022

« J'ai dit ce que je ressentais du match, au cours duquel c'est vrai que parfois on n'a pas lâché le ballon dans le bon rythme, comme ça arrive dans tous les matchs. J'ai dit qu'on aurait pu, selon mes propos, se sentir mieux. A quel moment est-ce que je pointe du doigt un joueur ou un autre plus qu'un autre ? Je n'ai pointé du doigt personne, je n'ai fait aucun scandale. Je ne vais pas dire que je n'ai rien fait, mais je ne vais pas dire que je n'allais rien faire. […] J'ai joué le pompier de service, parce que je ne voulais pas devenir le vilain petit canard qui posait problème compte tenu de ma situation. J'étais calme, je suis allé m'expliquer (avec Mbappé) et ça n'a même pas duré deux jours. Puis, à l'entraînement, on s'est rencontrés. Le problème, c'était tout le battage médiatique et les gens qui s'y joignaient (...) pour créer des problèmes, quand l'équipe n'en avait pas besoin. Oh non, on a perdu le championnat d'Europe à cause de moi, il faut se détendre », a t-il indiqué. Un plaidoyer en dernier ressort pour un joueur qui rêve toujours d'aller au Qatar en fin d'année 2022.