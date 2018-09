EdF : Les Champs-Elysées oubliés, le Stade de France fait la fête aux Bleus et à Kanté

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après la belle victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas en Ligue des Nations (2-1), les champions du monde ont pleinement fêté leur titre devant les 80 000 personnes présentes au Stade de France.

Dans une ambiance de folie, les 23 Bleus de Deschamps ont tour à tour reçu une ovation personnelle avant que le capitaine Lloris ne (re)lève le trophée au centre du terrain. À l'applaudimètre, si Paul Pogba et Kylian Mbappé ont frappé fort, c'est N'Golo Kanté qui a fait se soulever le stade de Saint-Denis comme un seul homme. Un bel hommage au talent et à l'humilité du milieu français. Et le groupe tricolore a finalement conclu cette grande fête par un tour d'honneur sous les airs de Magic System puis de Vegedream.

Une très très belle communion entre les Français et les Bleus. De quoi faire oublier la descente ratée des Champs-Elysées, tout en réalisant pour de bon que la France est CHAMPIONNE DU MONDE !

La danse de Blaise Matuidi devant le trophée de la Coupe du Monde ! #FRAPBS pic.twitter.com/BI2sYTTbdU — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 septembre 2018

La Coupe du Monde dans les mains d'Hugo Lloris! #FRAPBS pic.twitter.com/m5WW7x77CX — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 septembre 2018