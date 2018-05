Un bon petit galop d'entrainement pour la France !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Face à une faible équipe d'Irlande, et sous un déluge presque permanent, l'équipe de France a rendu une bonne copie ce lundi soir au stade de France en s'imposant (2-0). Zéro but encaissé et aucun blessé, les Bleus peuvent avoir le sourire.

Il faisait un temps typiquement irlandais au Stade de France, mais c'est pourtant une fantomatique équipe irlandaise qui était opposée au onze tricolore. Après une domination totale durant la première période, il fallait tout de même attendre la 40e minute pour voir Giroud s'y reprendre à deux fois pour ouvrir le score (1-0), le buteur français marquant là son 31e but sous le maillot tricolore, soit autant qu'un certain Zinedine Zidane. Et la France ne se contentait pas de cet avantage, puisque Fekir y allait aussi de son but, la frappe du capitaine de l'OL échappant maladroitement à Doyle, gardien en D3 anglaise et portier de l'Irlande ce mardi (2-0, 44e).

Sous une pluie battante, la seconde période était un peu du même tonneau, Mandanda passant une soirée très tranquille, tandis que Didier Deschamps pouvait procéder à une petite revue d'effectif, les remplacements n'ayant pas été limités à trois. Durant ces 45 minutes, la France avait le ballon en permanence, mais malgré plusieurs occasions le score en restait là, même si sur une pelouse presque impraticable les Irlandais se procuraient une grosse opportunité de but à l'ultime seconde. Difficile de tirer d'énormes enseignements de cette rencontre, tant l'opposition a été faible, mais on ne peut rien reprocher à l'équipe de France.