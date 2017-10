UEFA : La France en Ligue A dans l'usine à gaz qu'est la Ligue des Nations

Dans : Equipe de France.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est probablement ce que doit estimer l'UEFA, puisque l'instance européenne du football a dévoilé ce mercredi la composition des groupes de la Ligue des nations. Cette nouvelle compétition sera calée entre le Mondial et l'Euro et il permettra d'attribuer quatre tickets pour l'Euro.

Particularité de cette épreuve, qui se déroulera à l'automne 2018, puis en juin 2019 et même en mars 2020, les équipes sont réparties dans des Ligues en fonction de leur classement mondial. Puis dans chaque Ligue l'UEFA va mettre en place trois groupes de quatre...dont l'équipe classée dernière descendra en Ligue inférieure. Ensuite un ticket pour l'Euro sera donné par Ligue, après des barrages...sauf si ces équipes sont déjà qualifiés directement pour cette épreuve puisque les qualifications classiques auront évidemment lieu auss. Simple non ?

Composition des groupes de la Ligue des Nations

Ligue A

Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas



Ligue B

Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, République d'Irlande, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie



Ligue C



Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lituanie



Ligue D



Azerbaïdjan, Macédoine, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar

Déroulement de la Ligue des Nations

Tirage au sort des groupes : 24 janvier 2018

1re journée : 6–8 septembre 2018

2e journée : 9–11 septembre 2018

3e journée : 11–13 octobre 2018

4e journée : 14–16 octobre 2018

5e journée : 15–17 novembre 2018

6e journée : 18–20 novembre 2018

Tirage au sort de la phase finale : début décembre 2018

Phase finale : 5–9 juin 2019

Tirage au sort des barrages de l'UEFA EURO 2020 : 22 novembre 2019

Barrages de l'UEFA EURO 2020 : 26–31 mars 2020