U17 ‍: Le Sénégal abandonne, la France et Issoufou soulagés

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France jouera bien son quart de finale au Mondial U17 samedi matin. Le Sénégal, qui avait déposé un recours auprès de la FIFA pour l'exclusion des Français, vient de faire machine arrière.

L'Equipe de France U17 et Yanis Issoufou peuvent être soulagés, ils joueront bien contre l'Ouzbékistan ce samedi matin (9h30). Jeudi, le Sénégal a déposé un recours auprès de la FIFA pour demander l'exclusion de la France de la compétition au motif qu'Issoufou avait joué avec le Niger auparavant. 24 heures plus tard, la fédération sénégalaise a fait volte-face. Elle a annoncé dans un communiqué renoncer à son recours car celui-ci est irrecevable. La démarche aurait du être réalisée auprès de la FIFA 5 jours avant le début de la coupe du monde U17. « Au regard de tout cela, la FSF décide de renoncer à la saisine ce jour et demande à la FIFA de lui en donner acte », écrivent les officiels sénégalais. De quoi libérer les esprits des Bleuets à quelques heures d'un match ultra-important en quart de finale du Mondial U17.