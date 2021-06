TV : Encore un carton d'audience pour la France

Dans : Equipe de France.

Comme il y a une semaine pour France-Pays de Galles, les Bleus ont fait un carton d’audience à l’occasion de la réception de la Bulgarie.

L’engouement est bien présent autour de l’Equipe de France à une semaine du premier match de l’Euro contre l’Allemagne. Une semaine après avoir réuni 6,9 million de téléspectateurs contre le Pays de Galles, les coéquipiers de Kylian Mbappé et de Karim Benzema ont fait un nouveau carton d’audience face à la Bulgarie. En effet, 7,06 millions de téléspectateurs étaient devant M6 mardi soir pour assister au large succès des Bleus au Stade de France, soit 31,7 % de part d’audience. Un nouveau score qui démontre que l’engouement est total et que la ferveur est au rendez-vous autour de Didier Deschamps et de sa bande.