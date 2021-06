Benzema blessé, Giroud marque et la France gagne

Dans : Equipe de France.

France bat Bulgarie 3-0

Buts pour la France : Griezmann (29e), Giroud (83e et 90e)

Dans la dernière rencontre de préparation à l’Euro 2021, marquée par le retour du public au Stade de France avec la présence de 5000 spectateurs, la France a dominé tranquillement la Bulgarie sur le score de 3-0.

Un match à sens unique qui avait parfois des allures de All-Star Game, tant les Tricolores ont enchainé les gestes techniques, à l’image d’un Paul Pogba très inspiré. Mais au tableau d’affichage, malgré des occasions rapidement procurées, le score n’était que de 1-0 à la pause. C’est Griezmann qui avait débloqué le compteur, d’un retourné acrobatique légèrement dévié, après une longue période de domination française (1-0, 29e). La sortie de Karim Benzema sur blessure, en raison d’une béquille, avait quelque peu refroidi les esprits.

Après le repos, le gardien bulgare Naumov était toujours à pied d’oeuvre, permettant au score de ne pas gonfler, notamment face à Mbappé. Bien évidemment, le but du break était signé Olivier Giroud, très présent devant le but et qui coupait au premier poteau un centre venu de la droite de Pavard (2-0, 83e). La différence était faite, et encore plus au début des arrêts de jeu, quand Lemar servait Ben Yedder qui offrait littéralement le doublé à Giroud (3-0, 90e). Un vrai récital d'efficacité pour celui qui était entré à la place de Karim Benzema. Les Bleus géraient sans trop de difficulté cette dernière étape pour ce succès qui reste de quoi mettre les champions du monde dans de bonnes dispositions à une semaine du match face à l’Allemagne à Munich.