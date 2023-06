Trop rêveur, il a vécu un cauchemar chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Membre de l’équipe de France au moment du fiasco à Knysna en 2010, Sidney Govou s’est confié sur l’ambiance au sein du groupe. Et contrairement à ce que l’on pensait, Yoann Gourcuff n’est pas le joueur qui a le plus souffert.

Si l’équipe de France traverse une période plutôt glorieuse, ses supporters n’oublieront jamais certains épisodes beaucoup plus négatifs. A commencer par la fameuse grève du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Les hommes de Raymond Domenech avaient certes affiché leur solidarité aux yeux du monde entier. Mais au sein du groupe, Sidney Govou assure que le collectif n’était pas la principale qualité des Bleus.

« Les fiascos, tu peux les expliquer par une phrase : pas d’esprit de groupe, a expliqué l’ancien Lyonnais au magazine So Foot. Pourtant, en Afrique du Sud, tout le monde s’aime bien, hein ! On va t’expliquer que Gourcuff était la tête du Turc, mais ce n’est pas vrai. On a juste un groupe hyper individualiste. Tu n’as que des gros joueurs et la faute de l’entraîneur c’est de ne pas avoir réussi à générer un collectif. Dans ce groupe, tout le monde parlait, à juste titre, mais personne ne s’écoutait. »

Parmi les gros caractères peu altruistes, Franck Ribéry est pointé du doigt. « Franck ne voulait pas jouer à droite alors que Malouda était très performant à gauche, s’est souvenu Sidney Govou. Maloud’ ne joue pas le premier match contre l’Uruguay, puis il revient contre le Mexique et c’est Yo (Gourcuff) qui sort… Personne n’a fait comprendre à Franck que pour l’équilibre de l’équipe il devait jouer à droite, même s’il performerait peut-être moins qu’au Bayern. » Souvent présenté comme la victime du groupe, et notamment de Franck Ribéry, Yoann Gourcuff n’est pourtant pas celui qui en a le plus bavé.

« C’était la petite maison dans la prairie »

« D’autres ont plus souffert que moi, comme Toulalan, un copain, qui ne parle plus de foot, a raconté le consultant sur son ex-coéquipier de Lyon. C’est un vrai gentil, un "naïf", dans le sens où il avait toujours espoir qu’on soit tous sympas, alors que non. Une fois que tu as compris ça, tu le vis très bien. Mais Toul’, il était un peu dans son rêve, chez lui, avec ses enfants. C’était la petite maison dans la prairie, il va jouer au foot, tout se passe bien… Sauf que c’est un milieu de requins, dans lequel tu n’as pas d’amis. » Depuis, l’état d’esprit a heureusement changé sous les ordres de Didier Deschamps.