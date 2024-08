Thierry Henry et la France, un divorce après la finale ‍?

Dans : Equipe de France.

L’avenir de Thierry Henry se joue pendant le tournoi olympique. A un match du graal, les Bleuets vont défier l’Espagne au Parc des Princes. A un an de la fin de son contrat, des discussions au sujet de son avenir émergent de plus en plus. Et l’ancien meilleur buteur de la France ne manque pas de courtisans.

Le tournoi olympique est sur le point de rendre son verdict. Auteurs d’un parcours sans faute, les Bleuets de Thierry Henry ont dominé les Etats-Unis, la Guinée, la Nouvelle-Zélande en poules avant de s’en sortir in extremis en quarts de finale dans un match tendu contre l’Argentine puis contre l’Egypte en demi-finales. Pour remporter la deuxième médaille d’or olympique de l’histoire du football français après 1984, la France devra se défaire de l’Espagne au Parc des Princes.

Cette épopée tricolore permet de mettre en valeur le talent de certains joueurs mais également de relancer la carrière d’entraîneur de Thierry Henry, qui se trouvait globalement dans le dur depuis l’échec de son passage à Monaco entre fin 2018 et début 2019. Dans les prochaines heures, et en attendant de faire un point sur son avenir, la France a l’occasion de marquer encore un peu plus l’histoire en décrochant la médaille d’or à domicile.

L’avenir de Thierry Henry avec les Espoirs incertain

« 𝗧𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗿𝘀, 𝗷’𝗮𝗶 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗶𝘀𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝘃𝗼𝘆𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘁𝗵𝗹𝗲̀𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗿𝗲. Même quand une équipe française perd, tu as de la sympathie pour eux.



Cependant, d’après l’Equipe, l’avenir de Thierry Henry avec l’Equipe de France Espoirs n’est pas assuré. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien meilleur buteur de l’histoire des Bleus est soutenu par le président de la FFF, Philippe Diallo, qui souhaite le garder : «Je suis très heureux qu'il ait accepté de prendre les Espoirs et je serais ravi qu'il continue», avait-il affirmé dans les colonnes du Parisien. En cas de titre contre la Roja, Henry sera véritablement sous le feu des projecteurs et aura l’embarras du choix, car les prétendants ne manquent pas. Plusieurs sélections A comme les Etats-Unis (qui co-organiseront la prochaine Coupe du Monde avec le Canada et le Mexique) et le Pays de Galles sont prêtes à lui offrir le rôle de sélectionneur, mais rester à la tête des Bleuets n’est pas encore une hypothèse à écarter totalement, puisque rester dans le périmètre du football français pourrait le rapprocher d’une place comme successeur de Didier Deschamps. Ce dernier est encore sous contrat jusqu’au prochain Mondial en 2026. Après le départ d'Hervé Renard de l'Équipe de France féminine, c’est une autre sélection tricolore qui peut voir son sélectionneur s’en aller.