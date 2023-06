TF1 arnaqué pour le Mondial féminin, ça hurle de partout

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France féminine peut souffler, elle sera bien diffusée en France ! M6 et France Télévisions ont raflé la mise pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande qui aura lieu du 20 juillet au 20 août.

Après des semaines de doutes, l'annonce est enfin tombée : M6 et France Télévisions ont acquis les droits tv de la Coupe du monde féminine 2023. Rien n'était gagné pour les Bleues, qui ont frôlé la catastrophe. En effet, aucun diffuseur ne semblait enclin à payer entre 15 et 20 millions d'euros pour le Mondial, comme l'espérait la FIFA. Finalement, France Télévisions et M6 vont se partager les droits, et débourseront chacun 3 millions d'euros. Une somme bien loin de ce qui était prévu à la base et qui agace la concurrence. Pendant de longues semaines, France TV rappelait son intention de ne pas payer pour diffuser la Coupe du monde 2023. L'une des raisons étant les horaires des rencontres en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au final donc, le groupe se partagera la diffusion avec M6 pour une somme famélique. Et ça ne passe pas chez TF1.

TF1 enrage comme jamais

L'Equipe rapporte ces dernières heures que le groupe privé l'a mauvaise, très mauvaise. Il faut dire que TF1 avait, au moment de l'appel d'offres, proposé 5 millions pour les 22 plus gros matchs. La chaine croyait en ses chances, surtout si une « antenne payante récupérait le reste des rencontres ». Mais la FIFA avait refusé. Au final, TF1 grogne et ne cache pas sa frustration. L'attitude de la FIFA est vivement contestée, tout comme celle des pouvoirs publics. Ces derniers n'avaient pas hésité à insister pour que France Télévisions se positionne sur les droits du Mondial féminin. Toujours est-il que TF1 va devoir se faire une raison. M6 et France TV, eux, s'en sortent très bien. Pour rappel, lors de la précédente édition de la Coupe du monde en France, les droits avaient été vendus pour 19 millions à TF1, qui avait ensuite sous-licencié des rencontres à Canal+.