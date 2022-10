Terrier privé de Mondial, l’OL a plombé ses chances

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Performant avec le Stade Rennais, Martin Terrier peut prétendre à une place en équipe de France. Mais avant le Mondial 2022, le journaliste Daniel Riolo se montre sceptique pour l’attaquant décrit comme un joueur affectif.

Parmi les possibles surprises de la liste de Didier Deschamps, le nom de Martin Terrier fait partie des plus plébiscités. L’attaquant de Rennes, de nouveau buteur face à Montpellier (3-0) dimanche, continue d’impressionner avec des performances de haut niveau. Suffisant pour convaincre le sélectionneur de l’équipe de France ? Connaissant les critères du technicien, Daniel Riolo n’y croit pas, l’ancien Lyonnais ayant montré ses limites dans un contexte différent.

La trajectoire de carrière de Terrier est vraiment étonnante positivement. Il faudra être surpris de rien dans les prochains mois, s’il est convoité par des grands clubs ou s’il est sélectionné en Équipe de France par exemple. Son niveau est incroyable. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 27, 2022

« Avant de balancer un nom sur une liste, il faut que tu regardes la liste et que tu parles de façon équilibrée, a réagi le chroniqueur de l’After. Il faut que tu vois le nombre d'attaquants. Tu auras Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé. Kolo Muani ? Non, on ne va pas dire que je le mets. A priori, Coman part avec un avantage, il peut jouer sur un côté. Terrier présente trop de désavantages. Je ne parle pas de ses qualités, j'essaye de me mettre à la place de Deschamps. Il faut avoir le vécu en Bleu, il faut avoir des copains en Bleu... Terrier n'a pas de potes en Bleu, ses potes c'est Bourigeaud... »

Les limites de Terrier

« A partir du moment où tu pars pour une aventure commune d'un mois, tu dois savoir les puzzles. Terrier, si je ne l'ai pas pris ces deux dernières années, s'il n'a pas d'affinités avec d'autres mecs, je ne sais pas si je le prends, a prévenu le journaliste de RMC. Si tu le prends à la sortie du Mondial pour plus tard, là oui, je fais appel à lui régulièrement. Terrier, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien et d'être avec ses amis. Il aime bien fonctionner en bande. Là, avec qui il va parler ? Donc à la place de Deschamps, au-delà de toutes ses qualités, je ne crois pas que je le prendrais. » Avec la logique du sélectionneur, ses chances paraissent assez minces.