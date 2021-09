Stop le blabla, Paul Pogba exige des actes !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille de France-Finlande à Lyon, les joueurs français veulent se remobiliser afin de renouer avec la victoire et faire un pas décisif vers le Mondial au Qatar. Paul Pogba fait passer un gros message.

Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France reste sur 5 matchs sans victoire, et même si les Bleus sont en bonne position dans sa poule dans la bataille pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, cela commence à énerver tout le monde. Dans cette perspective, la rencontre France-Finlande mardi soir au Groupama Stadium aura une grosse importance puisque les adversaires des Bleus sont à quatre points des tricolores avec deux matchs en moins. En s’imposant, les joueurs de Didier Deschamps seraient solidement installés en tête du groupe D. Alors, avant ce choc, Paul Pogba est monté au créneau sur M6. Le milieu de terrain des Bleus et de Manchester United estime que tout le monde est coupable dans cette baisse de régime.

Paul Pogba voit la France se réveiller

Paul Pogba estime que ses coéquipiers français et lui sont tombés dans la facilité suite à la victoire lors du Mondial 2018 et que forcément cela s’est ressenti au niveau des performances, même s’il pense que cela peut vite changer. « Cette volonté, peut-être qu’on l’a perdu, un peu plus, je me mets dedans ! C’est un peu tout le monde. On doit juste être un peu plus agressifs. Parce que quand on l’est, on voit la différence (…) On nous a beaucoup enflammés depuis l’Euro, avec la meilleure équipe du monde. Aujourd’hui on n’est pas la meilleure équipe du monde ! Et voilà c’est tout. Maintenant, il faut faire le job sur le terrain et ce sont les résultats qui vont montrer tout ça. Il faut avoir de la fierté aussi, ne pas accepter tout ça. Moi, ça me fait chier de ne pas gagner. Cela fait longtemps que je n’ai pas gagné un match avec l’équipe de France, et voilà ça me manque énormément (…) Mais on reste positif entre nous. On connaît notre force aussi (…) On veut réagir. Il faut garder l’envie. Peut-être que la flamme a un peu baissé. Elle n’est pas éteinte, mais elle a un peu baissé », a reconnu Paul Pogba avant ce France-Finlande où les Bleus sont désormais attendus au tournant.